Gonzalo Ramírez se quebró en “Buenos Días a Todos” con especial recuerdo de su abuelo

Durante la jornada de hoy en “Buenos Días a Todos” se vivió una distendida jornada en donde los integrantes desclasificaron cuáles han sido los primeros trabajos que han tenido en su vida.

En este contexto sorprendió el relato de Gonzalo Ramírez, a quien le enseñaron una antigua fotografía en donde se le veía cantando en un pub de San Antonio, el cuál según él, pertenecía a uno de sus primeros trabajos.

“Habían lugares en San Antonio donde se cantaba mucho. El más tradicional se llamaba El Baúl del Cerro, que era de un amigo que cantaba extraordinario. A la gente le gustaba ir a cantar y un día a mí me lo ofrecieron“, partió señalando el comunicador.

Tras esto informó que recibía 40 mil pesos como remuneración. “Agarré papel, empecé a imprimir un cancionero y le daba. Canté varias veces“, sumó.

En este contexto al periodista le facilitaron una guitarra, interpretando una canción de Chayanne y de Los Enanitos Verdes.

“Para mi familia la música es súper importante. Tengo una hermana que canta muy bonito, pero a mí me enseñó mi abuelo, pero mejor no lo cuento, porque me va a dar pena…“, señaló, donde luego enseñaron en la pantalla una fotografía en donde posa junto a su abuelo, quien sostiene un violín.

Ramírez expresó entre lágrimas: ” todos nos pasa que con este bicho, hemos tenido que dejar a los viejos. Él vive en Quilpué, ahora está viejito, siempre mantiene su alegría, se le olvidan las cosas, pero la música no se le olvida“.

Por último narró que la música es un tema importante en su familia: “La guitarra siempre fue mi forma de hacer amistades, en que alegraba la fiesta, nosotros en la familia siempre nos juntábamos a cantar. Es súper importante para la familia este tema. Le mando un beso y en cuanto pueda me arrancaré a verlo”.