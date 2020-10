“Me denigras como mujer”: Daniela Aránguiz “funó” a periodista que habría hablado mal de ella en televisión

Una grave acusación fue la que realizó Daniela Aránguiz a través de sus redes sociales, plataforma donde funó a un periodista chileno que habría hablado mal de ella en televisión.

“Anoche tuve la mala suerte de estar haciendo zapping, y vi a Sergio Rojas hablando muy mal de mí. Diciendo que yo era una interesada, que podía poner una automotora de tantos perdonazos que había hecho, que ya estaba asegurada, y un montón de cosas que me denigran como mujer”, sostuvo Aránguiz mediante sus “historias” de Instagram.

A esto agregó que “a mí no me interesa que el día de mañana mi hija vea que su mamá no se defiende. Le hablé a este señor para aclarar, y sí, enojada. En toda la conversación le dije que estábamos hablando off the record. Y le digo que se haga cargo de lo que escribió”.

En esta misma línea, la exintegrante del programa “Mekano” expuso la conversación que tuvo con Rojas mediante Whatsapp.

En los mensajes, Daniela le expresa al periodista que “yo tengo una hija, y tú me denigras como mujer, tratándome de interesada, o de lo que sea, y yo no voy a dejar que me humilles“.

Por su parte, Sergio intentó defenderse indicando que lo dicho de la “automotora” era con “tinte de humor negro”. Finalmente se lee a Aránguiz diciendo “¿qué pasa si te funo por tratar así a una mujer? (…) No te estoy amenazando, solo que las mujeres nos aburrimos que nos humille gente como tú“, sostuvo.