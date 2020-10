“Voz espectacular”: Mauricio Jürgensen sacó aplausos tras presentación con Jean-Philippe en “Yo Soy”

Tras el regreso de “Yo Soy” el talento ha regresado a la pantalla de CHV y los capítulos han iniciado con distintos invitados, siendo los periodistas Mauricio Jürgensen y Jean Philippe Cretton quienes sorprendieron recientemente en el espacio.

Recordemos que los comunicadores habrían trabajado en esto durante varios meses, para finalmente presentar su interpretación frente al público.

En la oportunidad interpretaron la canción “Nothing compares to you” de Prince, pero la versión de Chris Cornell.

El jurado, compuesto en esta ocasión de Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic, aplaudieron la presentación: “Parece que Mauricio y Chris Cornell son uno en esta presentación. Bonito, muy íntimo“, sostuvo el animador.

Y su éxito no solo fue aplaudido al interior del set, sino también en las redes sociales, donde los cibernautas no dudaron en elogiar el trabajo que logró este dúo.

Aquí puedes ver algunos de los comentarios:

La cagó Jurgensen, tremendo tema excelente versión y una voz espectacular #YoSoyChv — Luis Enrique Mendoza (@cuervodemar) October 29, 2020

Morí con este duo !!! Grande JP Cretton y pa que decir Mauricio Jurgensen se pasaron!!!!! ✌️✌️✌️✌️✌️#YoSoyCHV — Mandy (@AmandadeConcon_) October 29, 2020