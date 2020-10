“La gente se siente engañada”: Patricia Maldonado arremete contra actores que hicieron campaña por el Apruebo

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido abordaron la publicidad que realizaron algunos actores y actrices por la opción Apruebo en el contexto del Plebiscito Constitucional.

En este sentido, Maldonado planteó que la ciudadanía podría sentirse “engañada” por aquellos artistas, en el caso de que la redacción de una nueva Constitución sea “fallida” o la integren los mismos políticos ya conocidos.

“No se olviden que hubo una campaña en la televisión donde aparecieron muchos actores y muchas actrices votando por el Apruebo. No se olviden que a nosotras nos llegó un muy buen dato de que eso fue pagado, en ningún caso fue gratis, no me consta“, comenzó expresando Patricia.

Según Maldonado, “el dato que nos dieron es demasiado bueno, que hubo un problema también porque a algunos se les pagó más y a otros menos”.

En este contexto, consultó: “¿Qué pasa si esto es un fracaso?, ¿qué podrían decir los actores?“, tras lo cual recordó el mediático caso de Iván Zamorano, quien fue criticado hace muchos años por participar en una publicidad adherente al Transantiago. “No podía ni salir a al calle… porque a él le pagaron una muy buena plata por la campaña“, sostuvo Maldonado.

“Los actores y las actrices saben lo que es una Constitución, saben, entonces la gente se siente engañada”, complementó la animadora. Según Maldonado, hay varios jóvenes que aseguran que los actores “son mentirosos”.

“Entonces comenzó circular que ellos tendrían la culpa. No la tienen, pero ellos hacen la publicidad, que es una publicidad engañosa, entonces ojo con eso“, concluyó la animadora.