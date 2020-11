Raquel Argandoña sorprendió en “Bienvenidos” con radical cambio de look: “Ahora todo cambió”

La panelista de “Bienvenidos” de Canal 13 Raquel Argandoña optó por cambiar su look con el fin de encontrar algo bastante más veraniego.

“Estaba aburrida con el pelo largo“, señaló en el espacio, enseñando además con un video en sus redes sociales parte de su cambio.

En el matinal, por otro lado, se refirieron a este cambio de aspecto. “Pasó muy rápido antes de la pausa, el look de Raquel, ese corte de pelo Raquel, que buena, te ves linda, te lo aclaraste también”, expresó Tonka Tomicic.

Respecto a su cambio, Argandoña expresó: “Sí, me encantó, sí ¿sabes qué? primavera-verano había que hacer un cambio, no rico, y es mucho más cómodo porque así me lo seco y chao“.

Aquí puedes ver el registro que compartió: