Nicole “Luli” Moreno anunció demandas contra quienes le “hicieron daño”: “Conmigo no se metan”

Últimamente Nicole “Luli” Moreno se ha mantenido bastante activa en las redes sociales, publicando en especial sus rutinas de ejercicio y clases que realiza al aire libre, lo cual ha generado diversas reacciones entre los cibernautas.

Cabe señalar que la ex reina del Festival de Viña del Mar constantemente ha recibido críticas por parte de los usuarios, quienes la han criticado por su físico, así como recientemente por su disfraz de Halloween, luego de que un seguidor la catalogara de “travesti”.

Si bien en la oportunidad respondió al internauta, a través de las historias replicó a los múltiples comentarios que recibe. “Todo se devuelve, porque la vida tiene tantas vueltas“, señaló en una.

Luego, en otro mensaje, apuntó más claro: “Demanda para todos los que me hicieron daño en mi vida. Gracias al deporte me acuerdo de cada situación! Cuidado conmigo no se metan! mmm… prepárense“, sostuvo.