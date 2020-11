“No farandulice la noticia”: Paul Vásquez arremetió contra periodista de “Bienvenidos” tras informar del abandono de su tía en Valparaíso

Durante la jornada de hoy en “Bienvenidos” se trató la compleja situación de una adulta mayor de 91 años que se encontraba abandonada en su hogar.

Si bien en primera instancia se señaló que la mujer se encontraba desaparecida, luego de que los vecinos acusaran no verla hace días.

Tras esto se comprobó que la abuelita se encontraba en el hogar, pero en condiciones bastante lamentables, por lo que los panelistas se refirieron a el rol que tiene el SENAMA (Servicio Nacional de Adulto Mayor).

La intervención de Paul Vásquez

Minutos después de conocer el estado de la adulta mayor, se estableció un contacto telefónico con el humorista Paul Vásquez, quien sería sobrino de la abuelita en situación de abandono.

En este sentido el ex “Dinamita Show” arremetió en contra la periodista que se encontraba en el lugar, acusándola de “farandulizar” el hecho.

“Primero, antes que pasen al móvil, recordarle a la notera que esto no es “SQP”, que no me vaya a farandulizar la noticia. Porque si no tiene la noticia, la inventa“, partió señalando.

Esto no fue dejado pasar por Polo Ramírez, quien lo interrumpió para defender a la comunicadora. “No es así como estamos tratando el tema (…) Lo estamos tratando con mucho respeto. Estamos comunicando la información que Carabineros nos entrega“, señaló el panelista de “Bienvenidos”.

Tras esto Paul expresó que no podía asistir a la región de Valparaíso para preocuparse por el estado de su tía, pero que solicitaría un permiso para hacerlo.

Aquí puedes revisar el momento: