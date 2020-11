Emergente cantante chileno es representado por el padre de J Balvin: Esta es su historia

Mientras para algunos artistas este 2020 ha sido bastante complicado producto de la pandemia, otros han tenido nuevas y grandes oportunidades. Y ese es el caso de Alexx1 (su cuenta de Instagram es @alex1.music), un chileno que este año se empezó a consolidar dentro de la música urbana chilena, logrando incluso trascender fronteras.

Es que este cantante, de 28 años de edad, originario de Valdivia y ex carabinero, es desde el verano el primer compatriota representado por el padre de J Balvin. Sucede que Álvaro Osorio, con su empresa Go Far Entertainment, puso los ojos en este chileno y lo invitó a formar parte de su staff de representados. Cabe mencionar que este hombre ya trabajó antes con su hijo y lo llevó al alto lugar que hoy éste ocupa en el mundo de la música.

“Esto ha sido un paso muy grande y clave en mi carrera, ya que me ha significado abrirme a nuevos mercados, además de trabajar con un hombre que sabe mucho de música y cómo conseguir grandes objetivos”, confiesa el intérprete nacional a Radio Agricultura.

Su llegada a trabajar con Osorio se dio luego de que Alexx1 le escribiera por redes sociales y él rápidamente se interesó en la propuesta musical del chileno. “Veo mucho potencial en Álex. Con su talento, figura y disciplina puede llegar a poner en alto el género urbano chileno en el mundo”, destaca el padre J Balvin.

Alexx1, cuyo verdadero nombre es Álex Cumian, tiene a J Balvin y Daddy Yankee como sus grandes referentes y su primer éxito fue “Duele el corazón”, tema escrito por Rafael Esparza, ganador del Grammy y quien ha trabajado para estrellas como Ricky Martin y Chayanne. “Duele el corazón” fue un “smash hit” en Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela gracias a la alta rotación que tuvo en el canal HTV.

Alexx1 luego grabó canciones como “15 minutitos”, “Lo pasamos bien” y “Cómo olvido”. Este último tema llegó a tener más de 600 mil visualizaciones en YouTube y contó con una aplaudida versión acústica.

Ahora último, este compatriota está presentando su single “Muñeca”. “Al igual que en todas mis canciones, lo principal es transmitir alegría y, en algunas, contar experiencias vividas”, señala el intérprete. Producida por los dominicanos Draco Deville y Big Chris y el chileno David Gómez, “Muñeca” es una canción llena de sensualidad y que refleja fielmente el género con el cual Alexx1 viene trabajando en los últimos años. “Es un tema que va a identificar a bastantes personas y que se centra en cuando queremos volver a experimentar y vivir algo que nos gustó mucho con alguien”, enfatiza Alex.

“Muñeca”, además, cuenta con un videoclip que apela a un espectacular trabajo en croma con una temática que mezcla lo espacial con lo urbano, el cual ya está disponible en YouTube.

Se trata de un viaje por la galaxia y el arribar a una ciudad marcada por el estilo neón y lo gótico, en donde pasan muchas cosas. “Quise mostrar algo más allá del concepto de la canción y también algo distinto al clásico videoclip de reggaetón sensual. Esta es una apuesta audiovisualmente y que de seguro al público le llamará la atención y le gustaría”, sintetiza Alexx1 sobre su último gran trabajo.