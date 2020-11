“Son heridas de guerra”: Francini Amaral fue operada tras fuerte accidente

La bailarina brasileña Francini Amaral, conocida por formar parte de Axé Bahía, fue operada el pasado martes tras una fuerte caída en bicicleta.

Desde septiembre que Francini estaba practicando Mountain Bike bajo la tutela del campeón Sebastián Vásquez, sin embargo, su poca experiencia la llevó al quirófano tras caer en el Cerro San Carlos de Apoquindo.

“Estaba en una bajada en un sendero que ya conocía. En esta época del año hay mucha piedra y la tierra está más suelta de lo normal porque el cerro está más seco, así que me resbalé, me caí de lado. Tal como los niños se caen con las manos en el piso, así me caí yo. Simplemente caí mal, puse todo el peso en la muñeca izquierda”, aseguró en conversación con LUN.

Además, respecto a la cronología del accidente, Francini Amaral agregó que: “Jalé mi muñeca con la otra mano y la di un poco vuelta como para ponerla en el lugar y ahí recién la miro y parecía una serpiente. Estaba con mi profesor y dos compañeras, quienes me llevaron a urgencias muy rápido. Ahora tengo una placa en mi radio con tornillos, me hicieron como una reconstrucción del hueso”.

Consultada sobre las secuelas y cicatrices que le quedarán tras la recuperación, sentenció: “Son heridas de guerra. No estoy ni ahí con las cicatrices. Cuando uno es jovencita se preocupa mucho de esas cosas, pero con la edad uno ve las cicatrices de otra manera. Al final es otra anécdota, otra historia que tendré para contar en la vida”.

Pese a lo compleja que fue su caída y posterior operación, Francini aseguró que el accidente no la desmotiva.

“Siempre corres algún riesgo practicando cualquier tipo de deporte, así que planeo seguir haciéndolo en el futuro”, cerró.