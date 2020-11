“Estás celosa de tu madre”: Trinidad Neira “estalló” ante críticas que recibió por su postura sobre la relación amorosa de Pamela Díaz

Fue el fin de semana pasado cuando la animadora Pamela Díaz confirmó su relación con el periodista Jean Philippe Cretton, anunciando también que se irían de vacaciones a Cancún, lugar desde donde compartieron diversas imágenes en sus redes sociales.

Ante esto, la hija de la animadora, Trinidad Neira, tuvo una particular reacción y comentó una de las publicaciones del comunicador.

De manera irónica, la joven comentó: “Quédate allá”, causando risas entre los usuarios de redes sociales. No obstante, este mensaje no cayó bien en algunos internautas, quienes le enviaron ofensivos mensajes a la hija de Pamela.

Ante esto, la adolescente no dudó en responder mediante su cuenta de Instagram, donde aseguró que con su madre tenían una relación particular, en la cual ambas se decían bromas “pesadas”.

“A mí sinceramente no me gusta hablar ni escribir por estas cosas pero creo que sinceramente ya me aburrí de estos mensajes”, comenzó expresando Trinidad en la red social.

Tras esto, declaró que “últimamente varias personas me han mandando mensajes así, me da mucha lata porque yo no le he faltado el respeto a nadie. Yo con mi mamá siempre hemos tenido una relación madre e hija en la cual siempre nos reímos y nos agarramos para el hueveo“, aseguró.

“Lo otro, yo nunca he dicho nada en contra de la relación de mi mamá, al contrario, me encanta verla feliz”, fueron parte de las palabras de la joven.

Revisa la publicación acá: