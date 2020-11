“Te pareces a Farkas”: La respuesta de Faloon Larraguibel ante críticas por su dentadura

La comunicadora Faloon Larraguibel recibió múltiples críticas en las últimas postales que compartió, donde los cibernautas arremetieron contra la dentadura de ta ex “Yingo“.

Los usuarios criticaron lo blanco que eran sus dientes, señalando que no parecían nada naturales. “Disculpa pero parecen placa tus dientes” u otros la compararon con Leonardo Farkas, el filántropo que siempre luce una dentadura muy blanca.

Ante cientos de mensaje de la índole, la influencer decidió responder: “Puede que te guste o no te guste está bien el gusto el subjetivo, pero ya hacer un juicio de valor con respecto a una persona está muy mal. Creo que cada uno se tiene que mirar al espejo antes de criticar cualquier aspecto de otra persona o simplemente preguntarse, “me gustaría que me dijeran eso u otra cosa a mí”, entonces no hagas lo que no te gustaría que te hicieran“, redactó Larraguibel.

Luego continuó: “Existen los valores linda por si no los conoce, el respeto, que no necesariamente debe estar de acuerdo con el otro, sino que se trata de no discriminar ni ofender a las personas por su forma de vida por sus decisiones, siempre y cuando esas decisiones no causen ningún daño ni afecten a los demás. Y creo yo que mis dientes no le afectan a nadie. Que tengas una linda noche. Saludos Bella”.

Por otro lado, también hubo gente que la defendió, ane lo cual se pronunció mínimamente: “No pasa nada, a mí me encanta y eso es suficiente“.

Aquí puedes ver las publicaciones que desataron las críticas: