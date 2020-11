Quiere volver al teatro: La particular revelación de Fran García-Huidobro que sorprendió a sus seguidores

La animadora Francisca García-Huidobro realizó una particular revelación en un nuevo capítulo de su programa llamado “Francamente”.

En conversación con la destacada actriz nacional Lorena Bosch, García-Huidobro se confesó y aseguró que le gustaría volver a actuar.

“Pucha sabí lo que pasa Lore, que yo creo que hay momento en los que uno se come al personaje y lo que yo he hecho en la tele, durante tantos años, es un personaje que se comería a cualquier otro y en el fondo tendría yo que apelar a que me dieran algo completamente distinto“, comenzó expresando.

En este sentido, detalló que “con todo el respeto que se merecen los directores de teleserie, probablemente me darían algo que se parezca mucho a mí“.

A pesar de esto, confesó que “me encantaría volver a hacer teatro. Ahora que no trabajo los viernes y los sábados en la noche me ofrezco a volver a ‘Los monólogos de una vagina’, pero la verdad es que tengo demasiado respeto por el trabajo de las actrices y de los actores y creo que no soy tan buena. Soy mejor para otras cosas”.

