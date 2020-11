“Aprende tus valores”: Filtran audio de Nicole “Luli” Moreno donde arremete contra el periodista Sergio Rojas

Hace unos días la modelo fitness Nicole “Luli” Moreno arremetió duramente contra el periodista Sergio Rojas, luego de que este comunicador se refiriera a un colapso que tuvo en un servicentro de la comuna de Las Condes.

Ahora, a través una cuenta de Instagram que recopila este tipo de noticias, se filtró un audio de “Luli” en donde se refiere con duros al comunicador.

“Voh, creí que vivo de ti, anda… Oye, instrúyete. Instrúyete, por favor. Porque dejas el periodismo como la basura. Como la mier** que valen algunos de ustedes. Si estudiaste para hablar de mí, qué pooobre tu vida. Wow! Por qué perdiste el tiempo en la universidad, para hablar de mí? ¿Quién soy yo?“, se le escucha decir a Moreno en el audio.

Luego continúa: “Conmigo no te metai, hueón. Conmigo no te metai. No es mi culpa que todavía vivai en el lugar que vivai y seai un resentido social. Porque la gente no es así como voh. Aprende tus valores. Conmigo no te metas. ¿OK? ¡Lo hiciste durante 15 años de mi carrera!“.

Aquí puedes escuchar el registro: