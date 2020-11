“No sé por qué tanta calentura por estas dos personas”: Catalina Pulido y Patricia Maldonado abordan eventual llegada de dos famosos animadores a “Mucho Gusto”

Las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido abordaron la eventual llegada de Eduardo Fuentes y Gino Costa al matinal “Mucho Gusto” de Mega.

En su programa “Las Indomables”, las exrostros de televisión se mostraron “desconcertadas” con la nueva incorporación que tendría el espacio matutino, debido a la crisis económica que supuestamente viven los canales televisivos.

“Oye que tiene plata ese canal, porque con la Diana gastaron 35 millones“, comenzó expresando Pulido. Tras esto, añadió que “mira, a mí me encanta Eduardo Fuentes, lo encuentro un buen periodista, un buen comunicador, buen moderador, bastante transversal, objetivo, tiene cosas muy positivas”, sostuvo.

Con respecto a la llegada de Costa al matinal, Catalina fue sincera y expresó que “no tengo nada que decir, porque no lo conozco, no tengo idea”.

En este contexto, manifestó que “no sé por qué tanta calentura por estas dos personas. Con Eduardo Fuentes sí, pero me puedes explicar entonces qué pasó con la contratación de Michelle Adam que si no recuerdo eran 12 o 15 millones mensuales, ¿por qué se calentaron tanto con un rostro, que en realidad iba a terminar haciendo el tiempo por 15 millones de pesos, no entiendo“, exclamó.

Misma opinión que tuvo Maldonado, quien señaló que “no sé para dónde va la micro, no sé cuál es el sistema, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que quieren hacer, cuál es la idea“.

“No entiendo, estamos viviendo una crisis televisiva, despidiendo a cientos de personas y contratan cada vez a rostros más caros, me estoy perdiendo, no cacho nada”, complementó Pulido.

“No sé, yo tampoco, no tengo idea qué es lo que quieren hacer. ¿Pensarán que ellos van a subir el rating?“, consultó Patricia, siendo respondida por su colega de la siguiente manera: “Tú y yo sabemos que esto no va por la gente, va por la línea editorial”.