Daniel Fuenzalida reveló las razones por la que despidió a Cecilia Gutiérrez de “Me Late”

El animador y productor ejecutivo del programa “Me Late” de TV+, Daniel “Huevo” Fuenzalida, relató sus motivos para despedir a Cecilia Gutiérrez del programa.

En una entrevista con LUN el conductor se refirió a este tema: “Lo que vi es que ella tiene su emprendimiento con Primer plano del pueblo (los jueves junto a Sergio Rojas por Instagram Live), donde cumple los roles de productora ejecutiva y conductora, entonces creo que la editorial y comercialmente ambos programas se cruzan”, partió señalando.

Luego agregó: “Las pegas no son compatibles y lo venía conversando hace un mes con Ceci. Yo ya lo estaba pasando mal, me dolía la guata los jueves por lo que iban a decir, me daba cierto temor. Yo hago farándula, pero trato de hacerla con humor, no esa persecución o encerrona que es una farándula que ya pasó”, sostuvo.

Gutiérrez, por su parte, utilizó su cuenta de Instagram para realizar un descargo sobre su despido, enfatizando que su compañero del programa de Instagram, Sergio Rojas, continuó en el trabajo y solo la removieron a ella, acusando una discriminación de género.

Sobre esto último, Fuenzalida explicó: “Ella posteó que esto tenía que ver con un tema de género y eso no es así. Si Sergio hubiera sido el ideólogo, editor y productor ejecutivo del programa (de Instagram) y Cecilia una panelista, hubiera optado por él. Si bien con Sergio somos amigos, la decisión no pasa por ahí. De hecho, él no está de acuerdo con la medida y me lo hizo saber”.

Finalmente Sergio Rojas, colega de Cecilia Gutiérrez en “Me Late”, así como el programa de Instagram, se refirió a la salida de la comunicadora.

“Es una decisión equívoca, porque la Cecilia aportaba el periodismo más serio y duro”, partió señalando.

Por último expresó que continuará con el proyecto online: “Voy a seguir en Primer plano de pueblo, porque representa poder decir lo que uno sabe sin presiones de ejecutivos o grupos económicos. Si me cuesta el trabajo, será“.