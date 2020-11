El gran orgullo de Chris Carpentier tras importante decisión de su hijo adolescente: “Habla muy bien de él”

El reconocido chef chileno Chris Carpentier reveló que su hijo adolescente decidió trabajar, luego de haberse graduado de cuarto medio.

En conversación con Las Últimas Noticias, el profesional aseguró que su hijo Franco, de 18 años, trabajará como “petisero” en Argentina, que en polo es quien se encarga de todo lo relacionado con el caballo, según explicó.

Carpentier detalló que consideró su propia experiencia para apoyar a su hijo: “Antes de decidir estudiar cocina, trabajé para saber si eso me gustaba. Limpié pisos, lavé platos, fui garzón”, sostuvo.

“Entonces no quiero obligar a un adolescente, que adolece aún de la capacidad para tomar una decisión, a decidir a tientas qué quiere estudiar o hacer para el resto de su vida”, complementó el chef.

En este sentido, Carpentier indicó que no es obligación ir a la universidad, ya que para él “hay oficios que se hacen por la experiencia de vida que son igual o más importantes“.

Debido a esto, precisó que su hijo se desempeñará el próximo año como “petisero en Argentina, que en polo es quien se encarga de todo lo relacionado con el caballo. Limpia las pesebreras, le saca el guano, tiene que pasearlo, cuidarlo, asearlo, tiene que varear al caballo, es decir, ejercitarlo”, detalló.

“Cuando me contó que no estaba seguro de lo que quería estudiar, me dijo que quería probar en este oficio que lo relaciona con su pasión“, añadió el profesional.

“El petisero duerme en una pieza en la misma pesebrera. También tiene que lavar las vendas de los caballos (después de jugar polo), limpiar la montura”, aseguró.

Finalmente elogió a su hijo y afirmó que su decisión “habla muy bien de él”: “Se da la posibilidad de aprender otras cosas, tomar experiencias que una universidad no se las va a dar. También para un padre ver a su hijo esforzándose en un oficio lo llena de orgullo y sólo queda apoyarlo”, concluyó.