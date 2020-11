Carla Ballero se refirió a su presente tras pasar por adicción al alcohol: “Soy una nueva persona, estoy muy orgullosa”.

En julio del 2019 fue la última vez que Carla Ballero fue vista en pantalla, tras su participación en el programa “Podemos Hablar“.

En aquel momento se generaron teorías en las redes, donde los cibernautas se preocuparon por su estado físico y señalaron que tenía problemas en el habla.

Ahora, meses después, Ballero habló con LUN, donde se refirió a enfrentar el problema que la aquejaba.

“En ese periodo estaba mal, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Me sentí mal y decidí hacer un cambio profundo. He sido muy valiente en tomar esta decisión de rearmarme“, partió señalando Carla Ballero.

Tras esto desclasificó que, hace años, tiene problemas con el alcohol, donde gracias a una terapia pudo dejar este problema atrás.

“Tuve que tener mucha fuerza. Primero inicié una terapia profunda, psicoterapia que será de por vida. Saqué muchas cosas que le hacían mal a mi vida. Dejé de trabajar en todo, estuve sin ganar ni uno. Nada de relaciones amorosas. Me fui a los 18 años de la casa materna y a los 41 volví a vivir con mis papás y mis tres hijos, pasamos casi toda la cuarentena con ellos“, partió expresando.

Respecto a su adicción, su postura fue clara: “No tomo más alcohol, me hace muy mal, le hace muy mal a mi vida. No más alcohol en mi vida. Es una droga, aceptada, que te rompe”.

Sobre la misma, expresó: “Estaba perdida. Todo lo que hacía me salía mal, me había abandonado. Me faltaba el respeto a mí misma. Yo evitaba mirarme adentro y ver qué pasaba. Corría todo el día y me refugiaba en, por ejemplo, el alcohol para no mirarme. Ahora que logré entenderme, puedo perdonarme“.

Finalmente aseguró que este cambio fue un renacer: “Tuve un renacer. Soy una nueva persona, estoy muy orgullosa. Soy una persona con lo mejor de mí y reconozco lo bueno que tengo en mí y que no conocía. Ahora ya puedo retomar las cosas desde la tranquilidad, siento que ahora todo sale bien. Tengo todas las ganas de vivir esta vida sana y ordenada y retomar mi trabajo“.