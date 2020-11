Doble de Yuri realizó duro descargo en “Yo Soy” tras evaluación de Vodanovic: arremetió contra la producción

Durante la jornada del pasado lunes se vivió un polémico momento en “Yo Soy“, el cual se encuentra ad portas a su Gala Final, donde se coronará al ganador de la segunda temporada.

No obstante, la presentación de Karen Rivera, imitadora de Yuri, causó polémica.

Esto, luego de que el jurado Antonio Vodanovic arremetiera contra la imitadora. “Una presentación demasiado sencilla para la Yuri de hoy. Empieza a elegir canciones más exigentes“.

El comentario no fue dejado pasar por la artista, quien interrumpió al mítico animador del Festival de Viña para realizar una aclaración: “La canción yo no la elegí, me da mucha pena decirlo. Traté de que me la cambiaran, porque usted mismo me dijo que Primer amor también había sido muy fácil, y que por eso no votó por mí, fue el argumento. Sentí que podía dar más, con una canción en la que pudiera mostrar más a la Yuri“.

Vodanovic, por otro lado, señaló que esto se lo acababan de confirmar desde la producción del programa, por lo que ella no tenía ninguna culpa.

Aún así, el descargo de Karen continuó: ““Yo no mando (…) Quiero decir algo, no quiero generar ninguna polémica, ni pasar a llevar a nadie con esto, pero tampoco puedo quedar frente a todos ustedes, del jurado, que por hacer una canción fácil y sencilla fui mal evaluada. Pensé en retirarme con este tema“.

Esta polémica llegó a los camarines, donde Yuri lanzó un nuevo reclamo: “Pasó lo que yo sabía, que la canción era muy fácil (…) Antonio fue directo, ‘elegiste una canción’, no puedo permitir que diga eso, porque soy una mediocre que elige canciones fáciles“.

Finalmente esto fue respaldado por los otros concursantes, quienes señalaron que ellos no elegían los temas a interpretar.