La reflexión de la hija de Patricio Frez a un mes de su muerte: “Las primeras noches tenía escalofríos”

El pasado 20 de octubre el locutor Patricio Frez falleció debido a un cáncer al hígado, noticia que conmovió a los rostros de diversos canales, por su larga trayectoria.

En este sentido quien se refirió recientemente a su deceso fue su hija, Javiera, que detalló cómo han sido estas semanas.

“Me cuesta mucho acostumbrarme al hecho de que mi papá no esté. Las primeras noches no podía dormir y tenía escalofríos. Eso ha ido mejorando de a poco, pero ha sido fuerte”, sostuvo la joven de 19 años a LUN.

Luego continuó: “A veces recordamos las cosas chistosas que hacía mi papá y también pensamos en él de una manera nostálgica. Hablamos de él todos los días. Hay que sentir de todo no más”.

Por otro lado señaló que los primeros días no fueron nada fáciles: “No quería ver a nadie. No me sentía lista para contar lo que me estaba pasando y asumirlo (…) es lo mejor apoyarse en tu círculo cercano, en la gente que te quiere y apoya. Eso es importante”.

Con el paso del tiempo, lo fue superando poco a poco. “(Me dediqué) a sentir todo el dolor que tenía adentro. Pensé ‘no voy a guardarme eso’, porque es mucho peor guardarse esos sentimientos en vez de soltarlos. Cuando sueltas de a poco, vas sanando. Es importante pasar por esto, afrontarlo“.

Finalmente reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó esta pérdida: “Quiero aprovechar a mi mamá al 100%, a mis primos chicos y mis abuelos. Y también tratar de relacionarme más con algunos familiares que no veía hace tiempo y que demostraron estar para mí”, cerró.