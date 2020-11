“Chino” Ríos responde a polémica afirmación de Jordi Castell: “Quedó hablando hue...”

El extenista Marcelo Ríos, se refirió por primera vez a la polémica afirmación del fotógrafo Jordi Castell, quien aseguró que el “Chino” había contratado un travesti en Estados Unidos, luego de que el exdeportista asegurara que no le gustan los homosexuales.

“Es un tema que yo si veo un tipo, que he tenido problemas con Jordi Castell, digo lo que pienso que me cargan. Entonces me llamó el Movilh para decirme que tengo que hacer clases de ‘homosexualismo’, que tengo que cachar esa ‘huea’, que tengo que hacer eso y me llama a la casa”, dijo en conversación con Las Indomables de Patricia Maldonado.

“Solamente digo que no me gustan. A mí me han tratado como ‘hoyo’. De hecho, el mar… de Jordi Castell dijo que yo había contratado un travesti en Miami, si no piden respeto, quedó hablando hueas”, agregó.

“Cuando lo vea conversaré con él y solucionaré el tema y se acaba”, finalizó.