“Los cagad… de Chilevisión”: Francisca García-Huidobro se lanzó sin filtro contra su excanal tras comentar su participación en “La Divina Comida”

La animadora de televisión Francisca García-Huidobro se refirió a su participación en el programa “La Divina Comida” de Chilevisión, en una conversación sostenida con la actriz Catalina Guerra.

Todo comenzó cuando Guerra le dijo a la animadora que la había visto en un capítulo del espacio culinario, momento en el que le preguntó si a ella le pagaban por las repeticiones.

“El otro día te vi en La Divina Comida”, comenzó expresando la actriz, tras lo cual García-Huidobro indicó que “es la vez numero 84 que me repiten”.

“Oye, ¿y eso lo pagan?“, consultó rápidamente Catalina a la animadora, quien aseguró que “no, y ni una Minipimer me han mandado los cagados de Chilevisión. Ya lo dije, me da lo mismo“.

Finalmente exclamó que estuvo “15 años trabajando ahí, para que me repitan durante 2 años y no me manden ni si quiera una espátula para la cocina“, reclamó la conductora de TV.