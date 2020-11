Paty Maldonado se lanza con todo contra Jani Dueña por ocupar su imagen: “Vamos a reclamar nuestro porcentaje”

Una verdadera bomba acaba de explotar este viernes, luego que Patricia Maldonado se fuera con todo contra la humorista Jani Dueñas, quien ocupó una fotografía de ella y de Catalina Pulido para promocionar su próximo show, el próximo 2 de diciembre.

En el cartel, aparecen las “Indomables” con una leyenda que decía. “Vamos a tener un panel de invitados que se mueren, es que no queremos contarles todavía, pero vuelve una amiga importantísima a nuestro programa”, afirmó la comediante.

“Los personajes que aparecen en nuestro flayer no son de responsabilidad de la producción y el que no entiende que es talla se va de bloqueo, adiós”, agregó la voz en off de la “Divina Comedia”.

Ante esto, Patricia Maldonado arremetió con todo. “Quiero informar que esto que está apareciendo en este portal es una estafa“, dijo.

“Primero, porque están usando imagen sin autorización. Segundo, porque están lucrando con esto, así que, aunque sea talla, hay dinero de por medio“, agrego la “Maldito”.

Pero eso no fue todo, ya que Maldonado cerró arremetiendo: “Nosotras vamos a reclamar nuestro porcentaje“.