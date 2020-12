Patricia Maldonado y su salida de Mega tras 18 años: “No se olviden que la vida da muchas vueltas”

La ex panelista de Mucho Gusto, Patricia Maldonado se refirió a su salida de Mega, luego de 18 años en la estación privada donde fue una de las grandes figuras de dicha señal televisiva.

En ese contexto, la comunicadora aseguró en su programa Las Indomables que “no se olviden que la vida da muchas vueltas y son maravillosas”.

Pero eso no fue todo, ya que lanzó otra frase que recordó a los rostros que estuvieron en la cima y que hoy nadie los reconoce. “Recuerden que estoy, hay gente que salió y no pasó ninguna cosa, no los pusieron en ninguna cuestión, finalizó.