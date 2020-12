Patricia López presentó a su marido en “Mucho Gusto”: es esloveno y habla ocho idiomas

Recientemente la actriz Patricia López asistió al matinal “Mucho Gusto”, en donde se mostró acompañada de su esposo esloveno, siendo la primera vez que ambos se dejan ver en televisión.

Si bien la intérprete nacional ha compartido fotografías junto a él en las redes sociales, esta es la primera vez que ambos se enfrentaron a una entrevista televisada.

En el espacio López narró que Izidor, su esposo, es trompetista y habla ocho idiomas, y que junto a él vivió un cambio radical en su vida, luego de que viajaran a la Fundación Isha en Uruguay, donde pasaron seis meses y se casaron.

“Fue todo muy rápido, fuimos a Uruguay al centro de Isha a ese programa de autoconocimiento. Y me acuerdo que un día yo estaba pasando por un pasillo, hablando con una amiga. Yo me detuve y ella me pregunto ‘Oye, ¿te quieres casar conmigo?”, relató Izidor, quien además señaló que se casaron dos veces más.

Sobre esto López detalló: “Hicimos una ceremonia muy privada, con todos los maestros. Y tuvimos una ceremonia íntima muy bonita”, agregando que sumaron a compañeros que, como ellos, vivieron en Isha.

“El tercer (matrimonio) fue en nuestro campito, con nuestra familia y nuestros amigos. Un angelito que trabaja en el Registro Civil nos ayudó y pudimos conseguir un juez que nos fuera a casar el 31 de diciembre“, sostuvo la actriz.