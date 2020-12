Lucila Vit compartió potente reflexión tras su quiebre sentimental: "La vida se pierde de muchas formas..."

Hace unos meses Lucila Vit dejó Chile, para acompañar a su pareja a México, el futbolista Lucas Passerini.

No obstante, diversos portales señalaban que el amor entre la pareja había llegado a su fin hace algún tiempo, lo cual se confirmaría luego que ambos eliminaran todas las fotografías en donde aparecían juntos en las redes sociales.

Esta hipótesis se confirma luego de que Lucila Vit publicara un reflexivo mensaje en su última publicación de Instagram, en donde habla sobre la vida.

“La vida se pierde de muchas formas, se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando errores de los otros y no mejorando los tuyos. Se pierde cuando te lamentas a cada rato por haber fracasado y no haces nada para poder triunfar”, partió señalando la trasandina.

Luego continuó: “La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de sentir felicidad“.

Aquí puedes ver su publicación: