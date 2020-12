Marcela Vacarezza entregó detalles de la vida de su hija en Santiago: “Ha crecido harto en poco tiempo”

La psicóloga Marcela Vacarezza conversó recientemente con Francisco Saavedra en el programa “Tinto de Verano”, que realiza el animador de Canal 13 vía Instagram.

En el espacio habló de su vida en Miami, en compañía de Rafael Araneda y sus hijos, mientras que su hija mayor tomó la decisión de quedarse en Chile.

Vacarezza partió señalando: “Una de las cosas que a mí me ha enseñado, Panchito, el coronavirus, es que no hay que programarse mucho. Acá estamos…Esto del coronavirus yo encuentro que nos aterrizó y nos dijo: ‘Vivan hoy día el día y después se van preguntando otras cosas’. Nosotros estamos acá, nos vinimos con la pandemia de Chile a acompañar a Rafael. Sin las intenciones de quedarnos y la verdad es que nos vamos a quedar porque a Rafael, gracias a Dios, le ha ido súper bien“.

Luego continuó: “En Chile no había trabajo. Bueno, él estaba con la radio nomás. Pero si se dan otras opciones buenas, yo creo que hay que tomarlas y saber cuando te aparecen porque después quizás nunca más”.

Respecto a su hija, Martina Araneda, la expanelista señaló: “No es que yo la dejé, es que ella prefirió quedarse“.

Tras esto añadió: “Uno siempre ve a los hijos chicos, siempre son las guagüitas y siempre son los niños. Pero te das cuenta que tiene 18 años, que entró a estudiar Derecho, que era su sueño de toda la vida. Ella se preparó durante toda la enseñanza media para estudiar Derecho en la Católica”.

Respecto a su continuidad en Chile, Martina habría expresado: “Mamá, yo no me voy a ir, yo esto es lo que quise siempre“.

Vacarezza señaló que su hija nunca ha ido “a la universidad, no la conoce. No conoce a ningún compañero. Todo online“.

Por otro lado se refirió al crecimiento que ha tenido su hija en este proceso: “Yo pensé ‘nos vamos a venir y la Martina nos va a llamar y nos va a decir los echo de menos. Me quiero ir’. No, no fue así…La he visto crecer y la he visto hacerse cargo de cosas que nunca se hacía cargo, porque no era necesario en la casa. Entonces, ha crecido harto, fíjate, en poco tiempo“.

Luego continuó: “De hecho, ahora está trabajando. Mucha gente me dijo: ‘No es ninguna gracia que esté trabajando tu hija’. Sí, no es ninguna gracia. Hay muchos niños que trabajan. Pero me dijo: ‘Mamá, quiero trabajar de Corner ’. Fantástico po“.

Finalmente expresó: “Y ahí está. No le quita el trabajo a nadie, como también me han dicho“.

Aquí puedes revisar el momento: