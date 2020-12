El sentido mensaje de Manuel de Tezanos tras el sensible fallecimiento de su hijo: “Tuve la suerte de vivir con él”

El periodista Manuel de Tezanos compartió un sentido mensaje luego de la muerte de su hijo Juan, quien falleció a los 2 años y 9 meses de vida, hecho que ocurrió hace ya una década.

“Un día como hoy, pero hace 10 años, dejó esta vida mi hijo. Juan de Tezanos Pinto Baudrand. Los 2 años 9 meses que tuve la suerte de vivir con él me bastaron para que seas la persona que más admiro en la historia”, comenzó diciendo en sus redes sociales.

“Su vida no fue fácil: sufrió casi toda su breve existencia de enfermedades graves y sus consecuencias, que requerían dolorosas terapias para salir adelante. Pero nunca se rindió y supero hasta los vaticinios más optimistas, cuando un día, salió caminando del centro de rehabilitación… y se suponía que las secuelas que sufrió de meningitis a los 2 meses nunca lo dejarían”, agregó.

“Dos años y Juan, cuando partimos a Buenos Aires ese 2010. Parecía que lo peor había pasado, pero una peritonitis lo devolvió al hospital. Él no tenía todavía los recursos para expresas sus dolores y los médicos que lo vieron no detectaron su apendicitis a tiempo. Pero siguió luchando y 10 días después de su operación, cuando estaba cerca del alta, un virus intrahospitalario, brutal se lo llevó después de dar tanta pelea en apenas un par de horas”, complementó.

Respecto al porqué comenta esto después de una década, De Tezanos aseguró que “me importa mantener su legado vivo: luchar hasta el final, nunca rendirse… y entregar siempre una sonrisa, aunque hayas sufrido y nadie lo sepa. Con ese ejemplo de vida, con el amor que me entrega mi hija Valentina, con el apoyo y compresión de amigos y compañeros de trabajo he logrado llegar a escribir estas palabras 10 años después”.

“Gracias a los que han estado, a los que apoyan a la distancia y especialmente a mi Cami, que me ha abrazado fuerte estos días. Gracias de verdad, nunca habría llegado a este día sin ustedes”, cerró.