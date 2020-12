“Nunca me casaría con ese señor”: Oriana Marzoli se lanzó sin filtro contra Gala Caldirola

Oriana Marzoli -quien participó en diversos reality show chilenos- se refirió en duros términos a la modelo Gala Caldirola y a su esposo, el futbolista Mauricio Isla.

En su programa online “Algo pasa con Oriana”, la joven afirmó que no le tiene “envidia” a Caldirola por su nueva vida familiar: “Los chilenos me dirán: ‘Ay, qué envidiosa eres, porque ella ha conseguido al amor de su vida y tiene una hija, y está casada con un millonario’ -bueno, eso de millonario lo pongo un poco en duda-. No me voy a casar con cualquiera por cumplir el sueño de casarme”, sostuvo.

“A cualquier persona le gustaría vivir una vida de millonario, feliz, casada y enamorada. Yo no puedo entrar en sus sentimientos, yo no sé si está enamorada o no, solo sé que yo no quiero una hija, en la buena por su hija, ni yo quiero estar casada con ese señor, no, gracias, ¡llévatelo!, ¡no lo quiero! Nunca me casaría con ese señor”, lanzó Oriana.

Por otra parte, la exchica reality se refirió a la eventual agresión que ejerció en contra de Gala en el reality “Volverías con tu ex“. Sobre esto, Marzoli fue clara en expresar que “yo no agredí a nadie, a nadie y lo sigo manteniendo. Una personita me estaba poniendo unas orejas con unos cuernos de cornuda”.

“Me echaron por supuestamente una agresión, que fue que le hice así con la plancha, así en plan de ‘¡aparta!’, eso no es una agresión, es un ‘aparta, hija, no me pongas esa mierda en mi cabeza bonita"”, añadió.

“Me echaron, aguanté 10 días fuera de la casa, ni siquiera dos semanas, porque el reality no funcionaba sin mí, estaban todos aburridos, demasiada paz, faltaba la queen. Volví, y encima gané”, finalizó.