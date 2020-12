Paty Maldonado y Catalina Pulido por el caso Viñuela: “Lamento lo que pasó por el canal y por José Miguel”

Siguen las repercusiones del bullado caso de José Miguel Viñuela, quien en septiembre de este 2020 le cortó el pelo a un camarógrafo en plena emisión del matinal Mucho Gusto de Mega, situación que llegó a la justicia y el animador arriesga un duro castigo.

En ese sentido, Patricia Maldonado, quien compartió años con el ex conductor de Mekano lamentó esta situación. “Yo me hubiese acercado (a Viñuela) y le hubiese dicho ‘hueó… no se te ocurra cortarle el pelo, te van a meter preso’. Me hubiese quedado con la conciencia tranquila”, dijo en su programa Las Indomables.

En la misma línea, Catalina Pulido también abordó esta situación, pero disparó contra Diana Bolocco, Michelle Adams y Soledad Onetto, quienes fueron parte de este suceso. “Si ellas hubiesen pensando en ese momento lo terrible que fue todo, me imagino que las relaciones entre ellos deben estar cortantes”.

“No me gustaría estar en ese canal en este minuto. Si uno piensa que están pasando a llevar a una persona, deberían haberlo parado, pero estaban muertas de la risa y tranquilas”, agregó.

Pero eso no fue todo, ya que Maldonado nuevamente tomó la palabra y se alineó con su compañera de espacio digital. “Si hubiesen estado tan preocupados en el segundo piso (producción del Mucho Gusto), no debían haber colocado música de chacota y risa”.

“Así no lo levantan; entonces, es tan extraño todo lo que pasó. De verdad lo lamento por el canal, por José Miguel, porque lo quiero entrañablemente y lo más probable que en un futuro podamos trabajar juntos”, cerró.