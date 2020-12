10 canciones y villancicos para amenizar la Nochebuena y esperar la Navidad

“Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad“, reza una popular canción que en esta época del año suena de manera constante. Y era que no.

En la antesala de la festividad que conmemora el nacimiento de Jesús en Belén, radio Agricultura te recomienda 10 clásicos villancicos o temas para amenizar la Nochebuena y esperar de la mejor manera la Navidad.

José Feliciano – Feliz Navidad

Luis Miguel – Santa Claus llegó a la ciudad

Michael Bublé – Let it snow, let it snow, let it snow

Frank Sinatra & Bing Crosby – White Christmas (Happy Holidays)

Brenda Lee – Rockin’ around the Christmas tree

Juanes – El burrito de Belén

Raphael – El niño del tambor

Sonora Palacios – Navidad de los pobres

Bobby Helms – Jingle Bells rock

Luis Aguilé – Ven a mi casa esta navidad

Bonus Track

Mariah Carey – All I want for Christmas is you

John Lennon – Happy Xmas

Tommy Rey – Nochebuena