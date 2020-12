Amaya Forch se la volvió a jugar y sorprendió con radical cambio de look: “Siempre es bueno atreverse”

Durante este periodo de pandemia, la actriz Amaya Forch ha sorprendido a sus seguidores con radicales cambios de look, probando distintos colores de cabello.

Ahora la actriz de 48 años nuevamente dio que hablar tras apostar a una combinación de dorados intensos con matices cobres y rojos.

“Siempre he sido juguetona y la Faby y Enrique me siguen la corriente. Hace años que les confío mi pelo. A veces ellos proponen, a veces lo hago yo”, partió redactando en la publicación donde enseñó su nuevo look.

Luego continuó: “Hoy le dije a la Faby: y si me pones un poco de rojo? En un minuto ya tenía listo todo y empezó a hacerme las mechas junto con el resto del color. Enrique acompañó el proceso con una playlist de miedo y de vez en cuando me subía una ceja como diciendo «que tal la música?». Los quiero, les agradezco el cariño y buena onda de siempre y los requete ultra recomiendo porque son los mejores. Siempre es bueno atreverse a jugar, cambiar y probar. ¿Les gustó como me quedó? A mí me encanta“.

Mira aquí cómo luce ahora Amaya Forch: