El aspecto que complicó a Joaquín Lavín en la boda de su hija: “Me decía, ‘esta foto va a estar así para siempre’”

El pasado miércoles Joaquín Lavín participó en el programa “Bienvenidos”, donde habló temas de contingencia, pero también se refirió al matrimonio de su hija menor.

Esto se originó luego de que los animadores del matinal le pidieran realizar un balance de lo mejor y peor del 2020.

“Ha sido un año tan malo que cuesta encontrar lo bueno, pero para mí hay cosas buenas en lo familiar“, partió señalando, en alusión al matrimonio de su hija con su pololo de años.

Así el alcalde señaló que el evento se realizó el pasado viernes 11, lo que incluyó ceremonia civil y religiosa.

“De ahí nos fuimos a una iglesia, que también era un lugar cerrado. Entonces dijimos ‘háganlo por favor en el patio para que pudieran haber 20 personas’. Y fue muy íntimo“, sostuvo.

Tras esto Joaquín Lavín relató cómo fue el momento más importante para él, que es acompañara su hija hacia el altar.

“La María Jesús me decía ‘pero papá, sácate la mascarilla’, voy a tener que decirlo porque ahí está (apuntando a la cámara)… No fue una entrada tradicional a la iglesia. Ella me decía, ‘esta foto va a estar así para siempre’, entonces había una alfombra, pero hacia el patio, no hacia la iglesia, entonces fue muy especial, porque eran 20 personas no más las que había”, sostuvo.

Luego continuó: “Yo me saqué la mascarilla en ese momento para la foto, porque la novia merecía una foto así. Me la puse altiro“.

Finalmente expresó: “Fue un matrimonio muy especial, en tiempos especiales, pero fue emotivo, íntimo, muy emotivo”.