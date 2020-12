Titi García-Huidobro y su quiebre con Pato Torres: “Tengo clarísimo que tengo mi porcentaje de culpa”

La locutora radial Titi García-Huidobro y Pato Torres le dieron fin a su relación el 2019, tras 18 años juntos, decisión que no fue nada fácil de tomar, en especial por los hijos que tienen juntos.

García-Huidobro entregó detalles de esta separación en “Sigamos de Largo”, desclasificando los motivos que los llevaron a tomar este paso.

“La relación se fue desgastando con el tiempo. Fuimos cayendo, sin querer, en una fomedad espantosa, que seguramente a mucha gente le pasa en la casa. El problema nuestro es que nunca supimos salir de ahí o no quisimos, porque nos dio lata o nos acostumbramos”, sostuvo.

En este sentido Maly Jorquiera le consultó si uno de los motivos del quiebre fue que se volviera “muy mamá”, a lo que Titi replicó: “Yo tengo clarísimo que tengo mi porcentaje de culpa y entre ello está el haberme volcado al mil por ciento a mis hijos, súper aprensiva”.

Tras esto desclasificó que cuando se iban de viaje “yo lloraba los cinco días que estábamos afuera, porque yo sentía que separarme de mis hijos era como si me estuvieran sacando un pedazo de corazón”.

La relación entre ambos fue empeorando al punto que comenzaron a dormir en camas separadas y se evitaban, con el fin de no hablar de sus problemas de pareja.

“Cuando a mí me preguntan como he estado este año y cómo he sobrellevado la pandemia y la falta del Pato en la casa, yo no la siento, porque como tú dices el luto lo vivimos años antes juntos, porque estábamos juntos, pero no estábamos juntos. Nos habíamos convertido en dos buenos amigos, muy buenos compañeros de trabajo y buenos padres”, narró.

Finalmente repasó cómo ha cambiado su vida, señalando que su actitud con sus hijos cambió. “Antes estaba dedicada al mil por ciento a mis hijos y como están un poco más grandes, ya no molestan tanto, tienen sus clases online y yo tengo tiempo para mí y eso es lo importante“.