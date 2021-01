Amaya Forch enseñó las lesiones que sufrió tras caída en bicicleta: “Así terminé este año…”

La actriz nacional Amaya Forch publicó a través de Instagram cómo quedó su cuerpo luego de sufrir una fuerte caída en bicicleta.

Esta caída se dio en el término del 2020, enseñando su cuerpo lleno de moretones.

“Así terminé este año; con un porrazo. Se me cruzó una piedra en el camino. No podía haber sido diferente“, partió redactando en la publicación que compartió.

Luego continuó: “Me caí, me miré, me limpié, volví a subirme a la bici y llegué hasta la cumbre del cerro pedaleando. Así soy. Caigo y sigo adelante. Nada me detiene, ni este puto año 2020!“.

La imagen recibió positivos comentarios, en donde los cibernautas aseguraron que aquello posiblemente dolió mucho, pero la aplaudieron por ponerse de pie y seguir.

Aquí puedes ver la publicación: