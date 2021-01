“Preferí vivir la vida más simple”: Jean Philippe tras “cerrar la fábrica” con su vasectomía

El periodista Jean Philippe Crettón, se refirió a la operación que se realizó. El comunicador se practicó una vasectomía, para no tener más hijos. En ese sentido, afirmó que quería tener la vida más simple.

“Mi hija Moana, está próxima a cumplir siete años. Con ella tengo una relación maravillosa, somos súper compinches y con eso me siento más que realizado y feliz. Entonces ‘¿para qué otro hijo?”, dijo en entrevista a LUN.

En esa línea, el comunicador afirmó que “la diferencia de edad entre los hermanos sería mucha. Estaría preocupado de la universidad de la mayor y de octavo básico del otro. Preferí vivir la vida de la manera más simple y sencilla posible. Sinceramente, me da lata comenzar todo de nuevo (con un hijo)”.

Respecto a cómo se tomó esta decisión Pamela Díaz, su pareja, el comunicador aseguró que “ambos hablamos que no teníamos ganas de ser papás, y ante eso decidí definitivamente aventurarme y tomar la decisión. No fue algo que me costó. En general, soy un hombre de decisiones, cuando las tomo no hay vuelta atrás”.

“Los hombres tenemos mucho que decir en torno al tema. Es una responsabilidad grande que lamentablemente es endosada a la mujer. Es muy injusto que dentro de todos los obstáculos que tienen ellas”, cerró.