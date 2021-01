Doble de “El Chavo del Ocho” generó reacciones tras paso por “Yo Soy”: elección del jurado fue criticada

La tercera temporada de “Yo Soy” ha dado que hablar en las redes sociales, debido al variado casting que ha tenido el espacio que busca al mejor imitador de Chile.

Así, en el último capítulo se contó con la presencia de un imitador de El Chavo del Ocho.

El imitador apareció en el set vestido como el personaje mexicano, sacando risas en el jurado e interpretando la canción “Que bonita vecindad“.

Uno de los puntos más sorprendentes fue la evaluación del jurado, quienes reaccionaron con dos votos a favor por parte de Myriam Hernández y Cristián Riquelme, por lo que el artista pasó a la siguiente fase.

Este hecho fue tomado por los televidentes en las redes sociales, quienes lo vincularon a la reciente eliminación del imitador de Willy Sabor, quien debió abandonar el espacio por “no tener suficientes canciones“.

“No dejaron a Willy Sabor por no tener más canciones y dejaron al chavo. Un chiste” y “¿Ricardo Sabor no pasó y sí el chavo?” fueron algunos de los mensajes que se dejaron ver en Twitter.

Aquí puedes ver la reacción de los televidentes:

Yo lo único que espero del jurado es medir con el mismo criterio ayer dejaron fuera al puma hoy pasa el chavo 🤨 #YoSoyCHV — Carla (@CarlaBuguidi) January 7, 2021

Y no dejaron al willy sabor por no tener más canciones y dejaron al chavo, mentira un chiste la wueva. Y empezó el jurado. #YoSoyCHV pic.twitter.com/sXRuO44hCR — Lucero A. (@LuceroVillalon) January 7, 2021

#YoSoyCHV estoy indignado con el programa porque @Ricardo_Sabor no paso y si el chavo? — resistiré!!!! (@victor_waton) January 7, 2021