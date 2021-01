“No tenía idea”: la trágica noticia que recibió Beto Cuevas en medio de la pandemia

Beto Cuevas, cantante chileno y ex vocalista de “La Ley”, fue el nuevo invitado del programa “Tendencias” de Agricultura. El artista sostuvo una distendida conversación con Angélica Castro en la cual detalló algunos aspectos que ha vivido durante estos meses de pandemia.

“La pandemia, si bien es una situación muy triste y terrible para la economía de las personas, de alguna manera nos ha acercado a algunas personas que no hemos podido ver físicamente. Yo no he visto a mis padres y hermanas hace casi un año por esta razón, pero sí te ayuda a acercarte y contestarle a la gente”, sostuvo el artista, quien reveló una trágica noticia que recibió en las últimas semanas.

“Ayer (lunes) hice un post de homenaje a una fan que siempre me ha seguido desde el principio de mi carrera y que lamentablemente ayer me enteré que hace un mes falleció. Yo no tenía idea, subí una foto con ella y le mandé saludos. Es muy triste cuando la gente se va”, reflexionó el nacional.

Bajo esa línea, Cuevas lamentó no haber podido despedirse de su fallecida seguidora. “Lo único que pensaba, que me daba un poquito de tristeza, era que a mí no me costaba nada saludarla o podido hablar con ella, sobre todo en las circunstancias en la que se encontraba. Por último que le sirva como un llamado al más allá”, sintetizó.