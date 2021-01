¡Lo confesó todo! Hugo Valencia habló de sus deseos de volver al matinal “Bienvenidos”

Una inédita confesión fue la que realizó el periodista Hugo Valencia a través de sus redes sociales, y particularmente en su cuenta de Instagram, donde ostenta más de 134 mil seguidores.

Luego de que el comunicador respondiera a una serie de consultas realizadas por sus seguidores, decidió responder una pregunta relacionada a su instancia en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

Cabe recordar que Valencia estuvo en el espacio matutino hasta marzo del 2018, tomando un nuevo desafío en Televisión Nacional, desde donde también se despidió en abril del año 2020.

Ante esto, un usuario de Instagram le consultó si le gustaría volver como panelista al matinal, como un “desafío para levantar la audiencia”.

Frente a esta pregunta, el comunicador sostuvo que “sí, me gustaría volver porque le tengo mucho cariño a ese equipo”. No obstante, puntualizó que “como desafío para levantar la audiencia no, no soy quién, tendría que tener el ego muy alto para pensar así“, sostuvo.

