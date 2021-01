“Sufro un dolor de la verg…” Ignacia Michelson desclasificó el sufrimiento que tuvo en sus operaciones

Una de las modelos que más ha impactado en el último tiempo es Ignacia Michelson. La ex estudiante de derecho realizó un live en su cuenta personal de Instagram, donde respondió los dolores que ha tenido en sus operaciones.

“Esta vez no me dolió nada. Igual hay que recordar que me he operado tres veces las bubis. La primera fue a los 16 como la ‘Coté’ López, a los 21 y ahora”, comenzó diciendo.

“Me arrepiento haberme puesto tanto, porque soy chiquitita, peso 50 kilos, mido 1,62; entonces las pechugas me duelen, sufro un dolor de la verg…”, agregó.

“Igual recomiendo que se operen si quieren, pero todo depende de su contextura, porque yo sufro mucho porque no aguanto el dolor para nada”, complementó.