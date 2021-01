Vanessa Aguilera de “BKN” respondió a memes que la “acusaban” de filtrar audios de Cachagua

Vanessa Aguilera obtuvo fama en Chile tras su interpretación como “Claudita” en la serie juvenil “BKN”. La artista recientemente volvió a la palestra luego de que entregara detalles de su relación con un hombre mayor.

No obstante su nombre nuevamente volvió a la palestra luego de que se le responsabilizara de ser la persona que filtró los audios de la fiesta ilegal de Cachagua, en venganza hacia sus amigos.

Respecto a esta situación la joven se refirió en una entrevista con La Cuarta. “Algo me comentó mi mamá de la fiesta, pero la verdad me da gusto que me recordaran, lo encuentro genial. Me impresiona cómo la gente aún piensa con mucho cariño en mi personaje. Todavía me dicen ‘Little Claudia’, jajaja“, expresó en torno a los memes que se crearon.

Tras esto, reflexionó sobre “BKN”: “Me da emoción y orgullo. Dediqué muchos años de mi vida a grabar ‘BKN’, aprendí demasiado y crecí. Fue uno de los proyectos más largos de mi vida. Sólo espero regresar pronto a Chile para presentar mi música y reencontrarme con la gente”.

Finalmente entregó detalles sobre su relación amorosa, que estuvo como centro de polémicas hace unas semanas: “Estoy en momentos de mucha felicidad y plenitud. Si contara mi vida podría escribir un buen libro, ¡jajajá! Recibí muchas criticas, pero estaba súper consciente de que la diferencia de edad les iba a chocar”, cerró.