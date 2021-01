“Hubo divorcios…”: Fran García-Huidobro y “Nacho” Gutiérrez revelaron “alocada” fiesta donde pasó “de todo”

Múltiples confesiones fueron las que realizaron los animadores Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez, en el programa online “Cómplices”.

De hecho, hubo una en particular que sorprendió a los usuarios de redes sociales y fue la relacionada con una “alocada” fiesta en la que estuvieron ambos tiempo atrás.

Todo comenzó cuando Gutiérrez recordó cuando ambos festejaron en un lugar de Bellavista, momento en el cual García-Huidobro mencionó otra fiesta de disfraces.

“Me acuerdo de otras fiestas también de disfraces”, expresó, causando risas en su colega. “No poh’, si vamos a hablar, hablemos”, contestó rápidamente la animadora.

En este sentido, Gutiérrez afirmó que “yo andaba disfrazado de maestro constructor, ¿de qué estabas disfrazada tú?”, le consultó a Fran, quien tomó la decisión de no disfrazarse para la ocasión.

“Es que nosotros con el Guido (Vecchiola) fuimos tan siúticos que no fuimos disfrazados, yo dije ‘yo vengo disfrazada de la Fran García-Huidobro’, oh la hueona desagradable, qué insoportable, ¿cómo no me echaron de la fiesta?, nos daba mucho mono disfrazarnos”, comentó la animadora.

En esta misma línea, recordó que Gutiérrez estaba “disfrazado como con un overol. Puedo dar fe de que a cierta hora empezaste a sacarte a sacarte los botones, porque terminaste a torso desnudo“, sostuvo, tras lo cual Ignacio explicó que “me tiré a la piscina”.

“Y se perdieron cosas en los arbustos, que después hubo que ir a buscarlas al día siguiente… hubo divorcios, camarines, yo me acuerdo de todo”, comentó García-Huidobro. “Me acabo de recordar que había gente famosa dando vueltas a poto pelao”, replicó Gutiérrez finalmente sobre el “alocado” carrete en el que estuvieron.