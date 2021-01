Ignacia Allamand desclasificó tener depresión y reflexionó sobre la salud mental: “Es normal deprimirse”

La actriz Ignacia Allamand recientemente reveló que padece de depresión, enfermedad con la que ha debido lidiar desde su adolescencia.

La intérprete reveló esto luego de que recibiera un mensaje de una madre que le contó que su hija de 15 años se había suicidado.

“Al principio no entendí por qué me estaba escribiendo a mí. Yo no conozco a esta mamá y me sentí impotente frente a su tristeza. Después me dio angustia pensar en todas las personas que están pasando por algo así y no se atreven a hablar porque no quieren ser estigmatizados. Entonces me cayó la ficha. La única forma de ayudar es desde mi propia historia”, partió señalando en una extensa publicación.

Tras esto Allamand desclasificó su propia experiencia con la depresión: “Yo sufro de depresión. Desde mi adolescencia. No siempre estoy medicada pero hago terapia y entiendo que es algo con lo que tengo que lidiar para siempre. Para mí se presenta como un monstruo que me acecha, no me deja pensar bien y me quita la energía. Me invaden tristezas que no entiendo y me consumen ansiedades sin explicación”.

Luego narró cómo la afectó este periodo de confinamiento: “Durante esta pandemia me pegó fuerte. Tuve que volver a medicarme. Y tuve que lidiar con la culpa, porque cuando me pasa suelo sentir que no tengo derecho a estar así por lo privilegiada que soy. Que debiera poder sola. Que si yo me deprimo, qué queda para quienes tienen menos. Pero no funciona así“.

Afortunadamente con el pasar de los meses ha logrado una estabilidad en su vida: “Tengo días buenos y malos, como todos. Busco vibrar alto. Pero la verdadera razón por la que estoy mejor es porque pedí ayuda. Y porque entiendo que lo que me pasa es una enfermedad real“.

Finalmente realizó un llamado a normalizar estas situaciones: “Es normal deprimirse. Es normal tener ansiedad. Es normal tener crisis de pánico. Es parte de nuestra humanidad. Si es tu caso, por favor habla. No eres peor persona por necesitar ayuda profesional para estar bien”.