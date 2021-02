Gala Caldirola reflexionó sobre agrandar la familia: “Creo que sí me gustaría mucho tener otro bebé”

La modelo Gala Caldirola lleva varios meses en la ciudad de Brasil, lugar desde donde ha compartido múltiples registros.

En este sentido, la española rompió el silencio y entregó detalles respecto a su vida, así como algunos proyectos, donde agrandar la familia estaría en la lista.

“La verdad yo nunca terminé de sentirme del todo cómoda en Turquía porque no me podía desarrollar mucho. Bueno, obviamente en el ámbito laboral no me podía desarrollar, pero además estaba muy lejos de Chile que es donde está mi base de trabajo y también muchas personas a las que quiero mucho, entonces allá me sentía sola, no me sentía realizada y era bastante fome“, partió señalando para el portal Meganoticias.

Tras esto, señaló que se encuentra mucho más feliz en Brasil, “porque estoy cerca de Chile, también existe la posibilidad de que vengan a vernos más personas, de tener visitas, y además el país es precioso, me encanta todo lo que tiene. Tiene una energía muy bonita. La experiencia de habernos venido a vivir a Brasil ha sido hermosa“.

Respecto a agrandar su familia y darle un hermanito o hermanita a Luz, Gala señaló: “Por el momento no tengo en mente tener otro bebé, creo que sí me gustaría mucho tener otro bebé, pero poco a poco”.