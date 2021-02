Denisse Malebrán y Douglas se enfrentaron en tenso round por muerte de detenido en comisaría

Camilo Miyaki Salinas murió al interior de un calabozo en la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, mientras que las pericias apuntaron a un suicidio del joven.

La Policía de Investigaciones (PDI) señaló que las circunstancias del fallecimiento eran “extrañas, porque en la celda que él se encontraba se generaba un punto ciego, que no permitía ver lo que sucedía con el detenido”.

Este caso continúa en investigación, pero levantó comentarios en las redes sociales, como el de la cantante Denise Malebran, quien através de Twitter expresó: “Nadie se suicida en una comisaría“.

Estas palabras rápidamente fueron replicadas por el cantante Douglas, quien en la misma plataforma redactó un extenso texto.

“La fiscalía, la PDI y SML después de la pericias concluyeron que NO hubo participación de terceros, ahora falta la autopsia, emitir un juicio tan lapidario solo alimenta el odio y la violencia, si no hay confianza en las instituciones no existe la democracia, no prejuiciemos”, partió señalando el cantante.

Esto fue replicado por Denise: “Y por qué crees tú que no hay confianza en esa policia, Douglas? Será culpa de la ciudadanía o la institución? Quien traicionó esa confianza es el responsable de que no creamos otra cosa“.

La conversación no quedó ahí, ya que Douglas nuevamente escribió: “No entendiste lo que escribí, no hablo de la institución cuestionada, hablo de la PDI, la fiscalía y el SML que hicieron las pericias. Por eso es irresponsable lanzar acusaciones al boleo, q uno en el sur pueda ser culpable no hace a todos culpables, cariños“.

Tras esto sumó: “Lo que generan finalmente es la incitación al odio, que es la misma práctica de aquellos que generalmente retuitean, si no somos moderados quienes generamos opinión, que le puedes pedir al resto, el proceso q viene es fundamental, con odio vamos al fracaso, no me mal entiendan”.

Malebrán retomó la palabra y expresó: “La incitación al odio lo producen autoridades como Galli que siendo el responsable le baja el perfil a un grupo terrorista de extrema derecha y criminaliza a malabarista asesinado x policía. Que raro que tu como artista no empatices con un chico que vivía de su arte en las calles”.

Tras esto la conversación continuó, aquí puedes ver la serie de mensajes que intercambiaron:

