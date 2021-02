Tonka Tomicic entregó detalles de su osada fotografía topless en México: “Solté el bikini y…”

Una de las fotografías más polémicas de Tonka Tomicic fue cuando realizó un topless en una playa, cubriéndose solo con un sombrero.

Si bien la imagen se tomó el año 2005, tras 16 años la animadora por primera vez entregó detalles de cómo se logró capturar esta postal.

“No tengo ningún rollo con… bueno, me da vergüenza salir en pelotillehue delante de todo el mundo, pero sí yo creo que uno debería ser mucho más relajado con su cuerpo. No tan pudoroso“, partió señalando en el matinal de “Bienvenidos”.

Ante esto Polo Ramírez consultó si se encontraba en una playa nudista, a lo que Tomicic respondió de forma negativa.

“No, mi primera vacación romántica, México. Solté el bikini y…. No había nadie en la playa“, reveló.

Por último expresó: “Trabajé con modelo tantos años, me cambié delante de hombres, mujeres. Vi gente en pelota y no tengo rollos con eso“.

Aquí puedes ver la recordada imagen: