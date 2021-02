Carolina Soto se casa tras petición de matrimonio en día de San Valentín: “Dije que sí!”

El pasado domingo se festejó el Día de San Valentín, en donde múltiples rostros de la TV enseñaron como festejaron esta fecha.

Una de estas fue la ex “Rojo” Carolina Soto, quien a través de Instagram relató recibir una especial sorpresa: un anillo de bodas.

“Dije que sí!!!!! Este 14 de febrero será realmente inolvidable... Antonio, el hombre que amo, me pidió matrimonio!!! Estoy muy feliz!!!! y solamente quería compartir esta felicidad con ustedes que me acompañan en todos mis momentos.

En la foto sale mi dedo chueco y el ángulo no es el mejor, pero para nosotros es la foto perfecta. Momentos inolvidables en @casas_costaluna junto a mi amado @antonioe.vasquez“, redactó.

La publicación sumó positivos comentarios, en donde se encontraron los de Luis Jara, Connie Achurra y Chantal Gayoso, entre otros.

Aquí puedes ver la publicación: