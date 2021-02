“Dios mío, ya no sabe qué hacer”: Luis Jara reacciona ante dura crítica por su “alocado” video en Instagram

El cantante Luis Jara reaccionó ante una dura crítica que recibió en su cuenta de Instagram, con respecto a uno de sus últimos videos publicados en la red social.

En el registro aparece Jara bailando al ritmo del tema “Be My Lover” de La Bouche, mientras sale de su piscina vestido de terno.

“Dios mío, ya no sabe que hacer”, le escribió una usuaria de la plataforma digital, desatando la inmediata respuesta del exconductor del matinal “Mucho Gusto”.

“Si sé. Estoy grabando dos discos más. Uno de boleros. Y otro urbano. Estoy ayudando a mi hermana a cambiar el piso de su departamento. Recién terminé de crear Ina Fundacion para ayudar a niños que quieren ser artístas y no poseen recursos. Me compre un estudio de grabación. Estoy creando u formato para buscar nuevos valores de la canción. Voy a la graduación de mi hijo a Estados Unidos. Le compramos el uniforme a Cristóbal. Le compramos las ventanas a la hoja de l Etelvina nuestra nana. Le cambiamos los neumáticos al auto de la Silvana. Mañana tengo una sesión de fotos con una compañía americana. Etc etc. Así que tranquila. No se preocupe”, fue su contundente respuesta.

