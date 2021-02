Laura Prieto regresa a redes sociales tras la muerte de su madre: “De a poco vamo apareciendo…”

Fueron cinco días los que la influencer Laura Prieto permaneció alejada de las redes sociales, luego de anunciar la muerte de su madre, quien falleció a causa de un cáncer que la afectaba desde hace 20 años.

A través de sus historias de Instagram, (@lauraprietov), la exintegrante de Yingo compartió una selfie en la que escribió: “De a poco vamo apareciendo… Gracias a todos por sus mensajes de amor… a mis amigos que me escriben incansablemente”.

La uruguaya también difundió imágenes del regreso a su país de origen, en el que se encuentra para despedir a su mamá: “Yo vengo de Euskal y vos? #laurifromtheblock“, agregó como leyenda haciendo referencia al barrio en que creció.

La última publicación de Prieto había sido precisamente cuando dio a conocer que su madre había partido, con una serie de fotografías en que la recordó con un doloroso mensaje: “Voy a tener que aprender algo que no me enseñaste, que es a vivir sin vos… pero me diste todas las armas para ser una mujer fuerte y decidida!!! Te amo tan fuerte, tan fuerte, agradezco llegar a tiempo poder acompañarte…”

Aquí puedes ver la publicación: