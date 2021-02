Julio César Rodríguez entregó inéditos detalles de la Gala de Festival de Viña: “Me negué a ir”

El animador Julio César Rodríguez participó de un nuevo capítulo del programa “Cómplices” que se transmite por Instagram con la conducción de Francisca García-Huidobro.

En este sentido el actual conductor del matinal de CHV se refirió a una inédita polémica con el canal, a su llegada en el 2013 para hacerse cargo de SQP.

En la oportunidad JC Rodríguez fue invitado a la Gala del Festival de Viña del Mar, con el fin de aprovechar al máximo su contratación.

No obstante el problema fue que JC se negó a asistir, lo que le trajo reprimendas de sus jefes.

“Cuando a mí me contrató Chilevisión el primer año yo no fui a la alfombra roja, me negué a ir“, partió explicando. “Lo que me costó una conversación, una reprimenda de mis jefes, en ese tiempo Jaime de Aguirre y Pablo Morales”.

Luego sostuvo: “Yo dije no porque si yo no tenía algo que hacer en Viña no tenía por qué estar en la alfombra roja, si no animaba ni un programa, porque yo venía recién llegando“.

Por último expresó: “Si no animaba ningún programa del Festival, si no participaba en el Festival, si no era jurado del Festival, si no era cantante, nada, ¿qué iba a estar haciendo yo en la alfombra roja?“.

Aquí puedes revisar el programa: