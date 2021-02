Betsy Camino arremetió sin filtro contra Lisandra Silva: “Es envidiosa y no sabe perder”

Durante esta semana múltiples rostros han recordado el Festival de Viña del Mar, el cual no se realizará este año debido a la pandemia del coronavirus.

En este sentido uno de los aspectos del certamen eran las candidaturas para quedarse con la corona de la Reina del Festival, los cuales por lo general se veían inmersos en grandes polémicas.

El año 2019 dos cubanas se enfrentaron a la competencia: Betsy Camino que iba por Canal 13, y Lisandra Silva por CHV, tensión entre ambas que fue recordada recientemente por Betsy.

La expareja de Julio César Rodríguez habló recientemente con Francisco Halzinki, en donde reveló que los problemas iniciaron cuando invitó al resto de las candidatas a su fiesta de lanzamiento.

“Entonces yo digo ‘¿saben qué chiquillas? Mañana es mi fiesta’, a todas, ‘están cordialmente invitadas’. Nadie me pescó, nadie fue. La Camila Recabarren (también candidata) sí me dijo ‘mami, yo en esta ocasión no voy a ir. Yo no puedo ir porque tengo otra actividad’. Le dije ‘Cami, ¿sabes qué? Dale, pero igual se agradece que me hayas avisado’. A lo mejor no quería ir, pero se tomó el tiempo“, partió señalando.

Tras esto rememoró lo que vivió con Lisandra: “Estamos ahí afuera y Lisandra no pesca, como que no me pescaba y yo todo lo contrario, decía ‘que rico que una cubana haya ganado un reality’. Yo no era ni conocida ni estaba en la tele cuando ella había ganado un reality”.

“Yo me sentía la raja, pero como que no pescaba, era mala onda. Entonces justo se encienden las cámaras y ella altiro va y se mete como donde está Martín Cárcamo. Y yo ‘hola Martín, ¿cómo estás’. Y (Lisandra) me fue a saludar y yo le quite la cara“, expresó.

Así desclasificó su primer encontrón: “Eso fue lo que pasó y me dice ‘Betsy, ¿cómo tan mal educada?’. Y yo dije ‘es que yo no soy una adelante y otra detrás. Tuviste todo este tiempo para saludarme y ahora que están las cámaras resulta que eres mi mejor amiga. Y ella me dice ‘oye, yo estoy súper sentida contigo porque no fuiste a mi fiesta’. Y yo le digo ‘tú no me invitaste“.

Finalmente Betsy Camino lanzó un ácido comentario sobre Lisandra Silva: “Es envidiosa y no sabe perder. Porque creo que hay miles de maneras. El cubano es una persona que es echá pá delante, se alegra por los demás. Quizás siento que vivió tanto tiempo afuera. Ojo, lo repito, estoy hablando desde la experiencia mía. Pero el cubano es guarachero, que abraza, que tira la talla y ella no es así, no tiene nada que ver. Ni habla como cubana, no gesticula“.

Aquí puedes ver el programa: